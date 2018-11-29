Воронежцы массово избавляются от криптовалютных ферм

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-29T10:50:11+03:00

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Недавнее обрушение биткоина и прочих криптовалют ударило по рынку майнинговых ферм (устройств для "добычи" виртуальных денег). По просьбе "КП" эксперты "Авито" изучили, какие изменения обнаружились в Воронеже.

Оказалось, что в ноябре предложение превысило январские показатели почти в три раза. Воронежцы, видимо, бесповоротно разочаровались в майнинге и выставили свои устройства на продажу. Но многих ожидало разочарование, ведь спрос снизился на 78%. Средняя стоимость ферм с начала года упала на 36% и составила менее 130 тысяч рублей.

- Количество объявлений о продаже майнинговых ферм в ноябре на 170% выше, чем в январе. Однако по сравнению с октябрем количество предложений в ноябре снизилось на 20%, - говорят аналитики "Авито".