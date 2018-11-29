2018-11-29T10:50:11+03:00
Экономика

Воронежцы массово избавляются от криптовалютных ферм

Предложение выросло на 170%, спрос на устройства упал на 78%
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Неужели воронежцы больше не верят в криптовалюты?Неужели воронежцы больше не верят в криптовалюты?Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Недавнее обрушение биткоина и прочих криптовалют ударило по рынку майнинговых ферм (устройств для "добычи" виртуальных денег). По просьбе "КП" эксперты "Авито" изучили, какие изменения обнаружились в Воронеже.

Оказалось, что в ноябре предложение превысило январские показатели почти в три раза. Воронежцы, видимо, бесповоротно разочаровались в майнинге и выставили свои устройства на продажу. Но многих ожидало разочарование, ведь спрос снизился на 78%. Средняя стоимость ферм с начала года упала на 36% и составила менее 130 тысяч рублей.

- Количество объявлений о продаже майнинговых ферм в ноябре на 170% выше, чем в январе. Однако по сравнению с октябрем количество предложений в ноябре снизилось на 20%, - говорят аналитики "Авито".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на улице Ильича насчитали 86 незаконных гаражей
Валерий Фадеев попытался оправдаться за то, что назвал аэропорт Воронежа сараем
В Воронеже полицейский раскрутил бизнесменов на 700 тысячную взятку
В Ленинском районе Воронежа обсудили вопросы малого и среднего бизнеса
Коммунальный коллапс в Воронеже – холодной воды нет и в Советском районе
Ночью в воронежском супермаркете сработала тревожная кнопка
В Воронеже обсудили вопросы организации работы с молодежными коллективами
В Воронеже жителям Северного микрорайона из-за вселенского потопа вырубили воду и тепло
Студенты воронежского медуниверситета выстраиваются в ночные очереди на отработку занятий
Рано утром в Воронеже "семерка" насмерть сбила неизвестного мужчину
Знаменитости из США передали привет Воронежу
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в Воронежской области не превышает сезонного уровня
В Воронежской области ищут 54-летнего мужчину из Новой Усмани
Случаи продажи фальсификата красной икры на улицах Воронежа подтвердили в Роспотребнадзоре
Воронежские взятки в три раза дешевле среднероссийских
Воронежская область – третья по криминалу в ЦФО
У спикера Воронежской гордумы появился еще один заместитель