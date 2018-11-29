2018-11-29T10:43:26+03:00
Общество

Знаменитости из США передали привет Воронежу

Сделать это на камеру их попросил блогер с "Ютуба"
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Простой русский депутат города Красногорска Джефф Монсон передает привет Воронежу. Скриншот видео с канала "Шестью шесть"Простой русский депутат города Красногорска Джефф Монсон передает привет Воронежу. Скриншот видео с канала "Шестью шесть"
Изменить размер текста:

На форуме "Синергия" знаменитости, прибывшие из Соединенных Штатов, передали привет Воронежу через камеры. Все потому, что автор канала 6you6 (шестью шесть - прим. ред.) на "Ютубе" решил поиграть с известным мемом про "бомбежку Воронежа". Суть мема в том, что российские власти своим безразличием наносят удар по благополучию своих же граждан, по благосостоянию наших городов. И в этом смысле как бы "бомбят Воронеж", поскольку предполагается, что урон городу наносится как при вооруженных действиях. Ютуберы попросили встретившихся им известных личностей передать привет Столице Черноземья и напомнить, что это ее необходимо любить, а не бомбить.

В кадре появились, как заметила пресс-служба мэрии, боец ММА, а с недавнего времени еще и российский гражданин и депутат Красногорска Джефф Монсон, известный брокер и бизнес-тренер Джордан Белфорт - прототип "Волка с Уолл-стрит", Майк Рейсс - сценарист и продюсер мультсериала "Симпсоны". Увидеть, как забавно они произносят "Воронеж", можно тут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на улице Ильича насчитали 86 незаконных гаражей
Валерий Фадеев попытался оправдаться за то, что назвал аэропорт Воронежа сараем
В Воронеже полицейский раскрутил бизнесменов на 700 тысячную взятку
В Ленинском районе Воронежа обсудили вопросы малого и среднего бизнеса
Коммунальный коллапс в Воронеже – холодной воды нет и в Советском районе
Ночью в воронежском супермаркете сработала тревожная кнопка
В Воронеже обсудили вопросы организации работы с молодежными коллективами
В Воронеже жителям Северного микрорайона из-за вселенского потопа вырубили воду и тепло
Студенты воронежского медуниверситета выстраиваются в ночные очереди на отработку занятий
Рано утром в Воронеже "семерка" насмерть сбила неизвестного мужчину
Воронежцы массово избавляются от криптовалютных ферм
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в Воронежской области не превышает сезонного уровня
В Воронежской области ищут 54-летнего мужчину из Новой Усмани
Случаи продажи фальсификата красной икры на улицах Воронежа подтвердили в Роспотребнадзоре
Воронежские взятки в три раза дешевле среднероссийских
Воронежская область – третья по криминалу в ЦФО
У спикера Воронежской гордумы появился еще один заместитель