Знаменитости из США передали привет Воронежу

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-29T10:43:26+03:00

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На форуме "Синергия" знаменитости, прибывшие из Соединенных Штатов, передали привет Воронежу через камеры. Все потому, что автор канала 6you6 (шестью шесть - прим. ред.) на "Ютубе" решил поиграть с известным мемом про "бомбежку Воронежа". Суть мема в том, что российские власти своим безразличием наносят удар по благополучию своих же граждан, по благосостоянию наших городов. И в этом смысле как бы "бомбят Воронеж", поскольку предполагается, что урон городу наносится как при вооруженных действиях. Ютуберы попросили встретившихся им известных личностей передать привет Столице Черноземья и напомнить, что это ее необходимо любить, а не бомбить.

В кадре появились, как заметила пресс-служба мэрии, боец ММА, а с недавнего времени еще и российский гражданин и депутат Красногорска Джефф Монсон, известный брокер и бизнес-тренер Джордан Белфорт - прототип "Волка с Уолл-стрит", Майк Рейсс - сценарист и продюсер мультсериала "Симпсоны". Увидеть, как забавно они произносят "Воронеж", можно тут.