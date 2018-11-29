Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в Воронежской области не превышает сезонного уровня
За период с 19 по 25 ноября в Воронежской области диагноз гриппа или ОРВИ поставили 6,4 тысячи человек. В целом, эпидемическая ситуация по заболеваемости соответствует сезонному уровню. На данный момент заболеваемость ниже эпидпорога на 30 %. Сообщает об этом пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Что характерно, больше 60 % заболевших - это дети младше 14 лет.
В Роспотебнадзоре традиционно сообщают, что наиболее эффективным способом не заболеть по-прежнему считают вакцинацию. Вакцины гриппа начали завозить в Воронежскую область в сентября.
Кроме того, не стать жертвой сезонной болячки могут эти меры:
1. Находясь в общественном месте, используйте медицинскую маску;
2. Промывайте носовые ходы солевым раствором;
3. После посещения общественных мест мойте руки с мылом;
4. Чаще проветривайте помещение;
5. Используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;
6. Ограничьте контакт с большим количеством людей;