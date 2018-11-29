2018-11-29T10:01:13+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в Воронежской области не превышает сезонного уровня

По большей части гриппом болеют дети
Юлия ТЕРНОВА
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За период с 19 по 25 ноября в Воронежской области диагноз гриппа или ОРВИ поставили 6,4 тысячи человек. В целом, эпидемическая ситуация по заболеваемости соответствует сезонному уровню. На данный момент заболеваемость ниже эпидпорога на 30 %. Сообщает об этом пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Что характерно, больше 60 % заболевших - это дети младше 14 лет.

В Роспотебнадзоре традиционно сообщают, что наиболее эффективным способом не заболеть по-прежнему считают вакцинацию. Вакцины гриппа начали завозить в Воронежскую область в сентября.

Кроме того, не стать жертвой сезонной болячки могут эти меры:

1. Находясь в общественном месте, используйте медицинскую маску;

2. Промывайте носовые ходы солевым раствором;

3. После посещения общественных мест мойте руки с мылом;

4. Чаще проветривайте помещение;

5. Используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;

6. Ограничьте контакт с большим количеством людей;

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