2018-11-29T11:01:01+03:00
Происшествия

В Воронежской области ищут 54-летнего мужчину из Новой Усмани

Он пропал еще 12 октября
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронежской области идут поиски 54-летнего Юрия Полякова, жителя Новой Усмани. Он ушел из дома и не вернулся еще 12 октября. До сих пор его судьба не известна. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" сообщают о приметах пропавшего без вести мужчины: рост 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в черную куртку и голубые джинсы. Если вы могли видеть Юрия, позвоните волонтерам по номеру, указанному под фото, или воспользуйтесь экстренным номером 112.

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