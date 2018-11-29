2018-11-29T12:12:22+03:00
Общество

Случаи продажи фальсификата красной икры на улицах Воронежа подтвердили в Роспотребнадзоре

Горожан просят покупать деликатес к Новому Году только в магазине
Юлия ТЕРНОВА
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Накануне воронежцы жаловались, что в преддверии Нового Года на улицы Воронежа вышли торговцы фальсифицированной красной икрой. И люди даже что-то покупают, а после жалеют о приобретении: внутри банки оказываются безвкусные желейные шарики. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора подтвердили, что случаи такого обмана действительно были. Для того, чтобы заманить покупателей, продавцы дают попробовать настоящий деликатес. В Роспотребнадзоре просят воронежцев ничего не покупать у подозрительных личностей, торгующих на улице без прилавка. Покупая икру в магазине, в жестяной банке, обратите внимание на отсутствие деформации и плотность закрытой крышки.

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