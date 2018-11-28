Воронежские взятки в три раза дешевле среднероссийских

СЕГОДНЯ 20:06 2018-11-28T20:11:25+03:00

На взятках часто ловят преподавателей, "крупную рыбу" не трогают. Фото: из архива «КП»

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На расширенном совещании глав правоохранительных органов региона привели любопытные данные о взятках в Воронежской области. Причем мнения представителей разных ведомств разошлись.

Глава регионального ГУ МВД Михаил Бородин заявил, что средняя сумма взяток в Воронежской области за девять месяцев 2018 года примерно равна 116 тысяч рублей. В то время как в среднем по стране эта цифра равна 328 тысячам.

А вот у заместителя прокурора области Юрия Немкина сведения, что размеры средней взятки, которую собираются дать, еще более скромные – 104,5 тысяч рублей. А вот средняя сумма полученной мзды существенно выше – 137 тысяч.

Причем общая сумма взяток по области за девять месяцев – всего 3,8 млн. рублей. Попадаются в основном гаишники мелких чинов, учителя и врачи. Крупных рыб практически нет. На что и попенял приехавший на совещание заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев.

Гость из Москвы также остался недоволен темпами развития системы «Безопасный город» и охраной школ в Воронежской области.