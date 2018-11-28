Воронежская область – третья по криминалу в ЦФО
На расширенном совещании руководителей правоохранительных органов региона первый заместитель прокурора Воронежской области Василию Хромых рассказал о ситуации с преступлениями на территории региона. Он заявил, что в Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе по количеству преступлений после Москвы и Московской области.
Общее число преступлений по сравнению с прошлым годом уменьшилось – за десять месяцев 2017 года их было совершено почти 29 тысяч, за тот же период 2018-го – их было более 25 тысяч (на 12 процентов меньше).
45 процентов от общего числа преступлений – кражи, 11% - мошенничества, 9% - наркоторговля.
Василий Хромых отметил, что меньше стало краж, грабежей, разбоев, зверских избиений, хищений документов. Две трети преступлений – на совести тех, кто уже нарушал закон.
Напомним, на том же совещании заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев жестко раскритиковал обеспечение безопасности в некоторых школах Воронежской области, а также низких темпов внедрения системы «Безопасный город».