В Воронеже в сентябре 2019 года откроют еще шесть детсадов

СЕГОДНЯ 18:29 2018-11-28T18:44:41+03:00

С сентября 2019 года родители малышей в густонаселенных районах Воронежа получат возможность водить их в детсады недалеко от дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самые большие из них построят на улицах Шишкова и Артамонова

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В среду, 28 ноября, депутаты Воронежской городской Думы одобрили создание шести детсадов. Их собираются открыть в сентябре 2019 года.

Самый большой детсад (на 310 мест) появится по адресу: улица Шишкова, 140 Б. Чуть поменьше будут два дошкольных учреждения на Артамонова, 38/2, а также в Боровом на улице Сельской, 2а. Они будут рассчитаны на 280 мест каждое.

В Подклетном на улице Дмитрия Горина, 63 появится детсад на 150 мест, а на улице Красочной, 1 – дошкольное учреждение на 150 мест. Такой же вместимости будет детсад в микрорайоне Малышево (улица Школьная, 52).

Строительство всех детсадов будет финансировать городской бюджет. На них выделят в общей сложности 100,5 миллионов рублей.