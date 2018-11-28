Воронежская гордума одобрила намерение мэрии продать Птичий рынок

СЕГОДНЯ 17:24 2018-11-28T17:24:19+03:00

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В среду, 28 ноября, на заседании Воронежской гордумы депутаты утвердили продажу всей доли муниципалитета в уставном капитале ООО «Рынок «Северный», в народе более известном как «Птичий рынок». Ее номинальная стоимость – 52,4 млн. рублей. В список объектов приватизации эту торговую площадку мэрия внесла еще в конце июня.

На месте, где не так давно продавали кур, уток и прочую живность, а также всякую бытовую мелочь и продукты с уличных лотков, сейчас находятся стационарные торговые ряды. Но скоро их поглотит очередная торговая махина площадью 9,5 тысяч квадратных метров, которая как раз и будет называться «Рынок Северный». Новое здание планируют сделать довольно высоким – 24,7 метров. Строительство торгового центра должны закончить до ноября 2019 года.