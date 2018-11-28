В Воронеже женщину «развели» на деньги со страницы в соцсети ее подруги

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-28T16:59:13+03:00

Лучше перезвонить и убедиться, что именно ваши знакомые просят денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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71-летняя жительница Воронежа обратилась за помощью к полицейским. Она рассказала, что со страницы ее знакомой в соцсети поступило сообщение. В нем от имени подруги просили одолжить деньги. Доверчивая женщина скинула данные своей банковской карты и даже защитный код. Через несколько минут с ее счета списали 14 тысяч рублей.

Женщина позвонила подруге, чтобы узнать, пришли ли деньги. И узнала, что ее знакомая ни о чем подобном ее не просила.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Но учитывая то, что подобных аферистов, как правило, очень трудно поймать, настоятельно рекомендуют звонить тем людям, от имени которых идут просьбы о деньгах.