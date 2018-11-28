2018-11-28T16:59:13+03:00
Происшествия

В Воронеже женщину «развели» на деньги со страницы в соцсети ее подруги

С ее счета сняли 14 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Лучше перезвонить и убедиться, что именно ваши знакомые просят денег.Лучше перезвонить и убедиться, что именно ваши знакомые просят денег.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

71-летняя жительница Воронежа обратилась за помощью к полицейским. Она рассказала, что со страницы ее знакомой в соцсети поступило сообщение. В нем от имени подруги просили одолжить деньги. Доверчивая женщина скинула данные своей банковской карты и даже защитный код. Через несколько минут с ее счета списали 14 тысяч рублей.

Женщина позвонила подруге, чтобы узнать, пришли ли деньги. И узнала, что ее знакомая ни о чем подобном ее не просила.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Но учитывая то, что подобных аферистов, как правило, очень трудно поймать, настоятельно рекомендуют звонить тем людям, от имени которых идут просьбы о деньгах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская область – третья по криминалу в ЦФО
У спикера Воронежской гордумы появился еще один заместитель
В Воронеже в сентябре 2019 года откроют еще шесть детсадов
Воронежская гордума одобрила намерение мэрии продать Птичий рынок
Заместитель Генерального прокурора России раскритиковал охрану школ Воронежской области
Под Воронежем оголодавшего грабителя заставили отдать колбасу
В Воронеже в ночной аварии ранены три человека
В Воронеже полиция ищет мотоциклиста, сбившего школьника
Воронеж опередил Санкт-Петербург в борьбе за имя Петра I для своего аэропорта
Депутаты хотят продать воронежскую «Горэлектросеть» за 1,5 млрд. рублей
К лету в Воронеже стоимость коммунальных услуг вырастет на 5%
«Ростелеком» в Воронежской области провел оптику в 25 тысяч домохозяйств
Воронежцев учат ухаживать за людьми пожилого возраста с заболеваниями Паркинсона и Альцгеймера
Отключением отопления и горячей воды в Железнодорожном районе Воронежа заинтересовалась прокуратура
В Воронеже и области почти месяц ищут 32-летнего мужчину
Воронежцы спасли черепаху, которую выбросили в холодный пруд в Центральном парке
Пропавшего под Воронежем мужчину нашли мертвым: в его смерти разбирается СК
Воронежскую лыжероллерную трассу осветили фонари
После драки в воронежском кафе с ножевыми ранениями госпитализировали трех человек
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
В Воронеже неизвестные активисты пытаются отменить концерт Элджея