Заместитель Генерального прокурора России раскритиковал охрану школ Воронежской области
В среду, 28 ноября, на совещании руководителей правоохранительных органов региона, где также присутствовали заместитель генпрокурора России, губернатор, мэр Воронежа, крупные чиновники, обсуждали проблему безопасности школ и охват улиц столицы Черноземья системой «Безопасный город».
Врио начальника полиции ГУ МВД России по Воронежской области Сергей Меркурьев сообщил, что только у 20 процентов городских объектов стоят видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный город». Заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев заявил, что для такого большого города, как Воронеж, этого явно недостаточно.
Губернатор Александр Гусев уточнил, что к системе «Безопасный город» подключено пять тысяч видеокамер.
- Мы понимаем, что это не уровень Москвы. В этом году, я думаю, мы сможем удвоить их количество, - заявил глава региона.
- В Воронежской области не обеспечена охрана некоторых образовательных учреждений. Почему? – спросил Юрий Пономарев у руководителя регионального департамента образования, науки и молодежной политики правительства Олег Мосолов..
- Не все обеспечены именно квалифицированной охраной, то есть сотрудниками специализированных охранных предприятий. На это требуется порядка 500 млн. рублей в год, - ответил Мосолов.
Заместитель Генерального прокурора попросил уделить больше внимания данному вопросу, а прокуроров проверять расходование бюджетных денежных средств, выделяемых на охрану образовательных учреждений.
- На фоне трагедии в Керчи в некоторых образовательных учреждениях Воронежской области нет системы контроля, и имеется свободный доступ в эти образовательные учреждения, - заявил Юрий Пономарев. - К примеру, в Грибановском районе меры по обеспечению безопасности в школах приняты только на бумаге. А куда тогда потрачены деньги? Необходимо проверить.