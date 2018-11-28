2018-11-28T19:10:01+03:00
Общество

Заместитель Генерального прокурора России раскритиковал охрану школ Воронежской области

Юрий Пономарев также остался недоволен охватом города системой видеокамер «Безопасный город»
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Приехавший руководитель задал работу региональной прокуратуре, возглавляемой Николаем Шишкиным.Приехавший руководитель задал работу региональной прокуратуре, возглавляемой Николаем Шишкиным.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

В среду, 28 ноября, на совещании руководителей правоохранительных органов региона, где также присутствовали заместитель генпрокурора России, губернатор, мэр Воронежа, крупные чиновники, обсуждали проблему безопасности школ и охват улиц столицы Черноземья системой «Безопасный город».

Врио начальника полиции ГУ МВД России по Воронежской области Сергей Меркурьев сообщил, что только у 20 процентов городских объектов стоят видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный город». Заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев заявил, что для такого большого города, как Воронеж, этого явно недостаточно.

Губернатор Александр Гусев уточнил, что к системе «Безопасный город» подключено пять тысяч видеокамер.

- Мы понимаем, что это не уровень Москвы. В этом году, я думаю, мы сможем удвоить их количество, - заявил глава региона.

- В Воронежской области не обеспечена охрана некоторых образовательных учреждений. Почему? – спросил Юрий Пономарев у руководителя регионального департамента образования, науки и молодежной политики правительства Олег Мосолов..

- Не все обеспечены именно квалифицированной охраной, то есть сотрудниками специализированных охранных предприятий. На это требуется порядка 500 млн. рублей в год, - ответил Мосолов.

Заместитель Генерального прокурора попросил уделить больше внимания данному вопросу, а прокуроров проверять расходование бюджетных денежных средств, выделяемых на охрану образовательных учреждений.

- На фоне трагедии в Керчи в некоторых образовательных учреждениях Воронежской области нет системы контроля, и имеется свободный доступ в эти образовательные учреждения, - заявил Юрий Пономарев. - К примеру, в Грибановском районе меры по обеспечению безопасности в школах приняты только на бумаге. А куда тогда потрачены деньги? Необходимо проверить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская область – третья по криминалу в ЦФО
У спикера Воронежской гордумы появился еще один заместитель
В Воронеже в сентябре 2019 года откроют еще шесть детсадов
Воронежская гордума одобрила намерение мэрии продать Птичий рынок
В Воронеже женщину «развели» на деньги со страницы в соцсети ее подруги
Под Воронежем оголодавшего грабителя заставили отдать колбасу
В Воронеже в ночной аварии ранены три человека
В Воронеже полиция ищет мотоциклиста, сбившего школьника
Воронеж опередил Санкт-Петербург в борьбе за имя Петра I для своего аэропорта
Депутаты хотят продать воронежскую «Горэлектросеть» за 1,5 млрд. рублей
К лету в Воронеже стоимость коммунальных услуг вырастет на 5%
«Ростелеком» в Воронежской области провел оптику в 25 тысяч домохозяйств
Воронежцев учат ухаживать за людьми пожилого возраста с заболеваниями Паркинсона и Альцгеймера
Отключением отопления и горячей воды в Железнодорожном районе Воронежа заинтересовалась прокуратура
В Воронеже и области почти месяц ищут 32-летнего мужчину
Воронежцы спасли черепаху, которую выбросили в холодный пруд в Центральном парке
Пропавшего под Воронежем мужчину нашли мертвым: в его смерти разбирается СК
Воронежскую лыжероллерную трассу осветили фонари
После драки в воронежском кафе с ножевыми ранениями госпитализировали трех человек
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
В Воронеже неизвестные активисты пытаются отменить концерт Элджея