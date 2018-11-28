Заместитель Генерального прокурора России раскритиковал охрану школ Воронежской области

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-28T19:10:01+03:00

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В среду, 28 ноября, на совещании руководителей правоохранительных органов региона, где также присутствовали заместитель генпрокурора России, губернатор, мэр Воронежа, крупные чиновники, обсуждали проблему безопасности школ и охват улиц столицы Черноземья системой «Безопасный город».

Врио начальника полиции ГУ МВД России по Воронежской области Сергей Меркурьев сообщил, что только у 20 процентов городских объектов стоят видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный город». Заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев заявил, что для такого большого города, как Воронеж, этого явно недостаточно.

Губернатор Александр Гусев уточнил, что к системе «Безопасный город» подключено пять тысяч видеокамер.

- Мы понимаем, что это не уровень Москвы. В этом году, я думаю, мы сможем удвоить их количество, - заявил глава региона.

- В Воронежской области не обеспечена охрана некоторых образовательных учреждений. Почему? – спросил Юрий Пономарев у руководителя регионального департамента образования, науки и молодежной политики правительства Олег Мосолов..

- Не все обеспечены именно квалифицированной охраной, то есть сотрудниками специализированных охранных предприятий. На это требуется порядка 500 млн. рублей в год, - ответил Мосолов.

Заместитель Генерального прокурора попросил уделить больше внимания данному вопросу, а прокуроров проверять расходование бюджетных денежных средств, выделяемых на охрану образовательных учреждений.

- На фоне трагедии в Керчи в некоторых образовательных учреждениях Воронежской области нет системы контроля, и имеется свободный доступ в эти образовательные учреждения, - заявил Юрий Пономарев. - К примеру, в Грибановском районе меры по обеспечению безопасности в школах приняты только на бумаге. А куда тогда потрачены деньги? Необходимо проверить.