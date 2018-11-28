Под Воронежем оголодавшего грабителя заставили отдать колбасу

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-28T16:04:58+03:00

Полицейские задержали магазинного вора, ему грозит до четырех лет тюрьмы. Фото: из архива «КП»

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Во вторник, 27 ноября, в сетевом продуктовом магазине на улице Алексеевского села Новая Усмань полицейские задержали 63-летнего грабителя. Ну как грабителя? Если считать таковым, к примеру отца Федора, который спер колбасу у Кисы и Остапа Бендера, то и пожилой житель села Новая Усмань под это определение подходит.

Что же натворил этот мужчина? Да просто понапихал под одежду колбасу, сыр, мясную нарезку, копчености разные вкусные. Думал, устроит праздник своему желудку. Но нет, попался на глаза бдительному работнику магазина, был им задержан, а вскоре передан подъехавшему на вызов наряду полиции.

В отделе полиции мужчина признал свою вину. Ее также подтверждает запись с видеокамеры магазина.

Пенсионера отпустили под подписку о невыезде до суда, где ему придется отвечать по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальный срок, грозящий ему, - четыре года тюрьмы. Но есть большой шанс, что срок все же будет условным.