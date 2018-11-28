2018-11-28T16:05:13+03:00
Происшествия

В Воронеже в ночной аварии ранены три человека

Особенно серьезные травмы у одного из водителей
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские призывают осторожнее ехать по дорогам, припорошенным снегом. Иначе вы тоже можете оказаться в скорой.Полицейские призывают осторожнее ехать по дорогам, припорошенным снегом. Иначе вы тоже можете оказаться в скорой.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В среду, 28 ноября около 00.30 у дома № 19 по улице Героев Сибиряков случилось ДТП.

По предварительным данным, «Лада-Веста», ехавшая со стороны Проспекта Патриотов по второстепенной дороге, не пропустила «ВАЗ-21154», двигавшийся по главной. В результате машины столкнулись. В ДТП получил серьезные травмы 32-летний водитель «15-й», у него ушибы, ссадины, закрытый перелом шестого ребра. Ранения полегче получила его 38-летняя пассажирка и 35-летний водитель «Лады-Весты». У них ушибы и ссадины.

В городском отделе пропаганды ГИБДД призывают водителей учитывать неблагоприятные погодные условия и быть осторожнее при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

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