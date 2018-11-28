В Воронеже полиция ищет мотоциклиста, сбившего школьника

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-28T16:05:28+03:00

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Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, случившегося в воскресенье, 25 ноября около 12.20 на улице Плехановской, 35. Там 13-летний мальчик вышел из маршрутки на автобусной остановке. Находясь на проезжей части, он был сбит мотоциклом, его водитель не остановился. Подростка отвезли в областную детскую больницу № 2, диагноз – ушиб обеих стоп.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев позвонить по телефонам 269-60-36 и 220-20-60.