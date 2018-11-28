Воронеж опередил Санкт-Петербург в борьбе за имя Петра I для своего аэропорта

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-28T15:08:21+03:00

Похоже, именно это имя и будет присвоено нашей воздушной гавани

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104 425 жителей Воронежской области проголосовали на сайте проекта «Великие имена России» за одного из великих земляков, чье имя будет присвоено международному аэропорту Воронеж.

Сейчас в голосовании лидирует Петр I. За него проголосовали 56 439 человек. За имя императора Воронеж соревнуется с Санкт-Петербургом и пока выигрывает. По условиям проекта, если одно и то же имя победит в двух регионах, присвоить его разрешат тому, где оно выиграет в процентном соотношении. Пока за идею назвать свои аэропорты именем Петра I высказались 54% воронежцев и 40% петербуржцев.

На втором месте по популярности в Воронеже имя космонавта Константина Феоктистова (27 030 голосов, 25%), на третьем - поэта Алексея Кольцова (20 956 голосов, 20%).

Напомним, голосование на сайте проекта «Великие имена России» стартовало 12 ноября. До 30 ноября любой житель региона может проголосовать за один из вариантов. Голосовать можно на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Имя-победитель объявят 5 декабря.