Воронеж опередил Санкт-Петербург в борьбе за имя Петра I для своего аэропорта
104 425 жителей Воронежской области проголосовали на сайте проекта «Великие имена России» за одного из великих земляков, чье имя будет присвоено международному аэропорту Воронеж.
Сейчас в голосовании лидирует Петр I. За него проголосовали 56 439 человек. За имя императора Воронеж соревнуется с Санкт-Петербургом и пока выигрывает. По условиям проекта, если одно и то же имя победит в двух регионах, присвоить его разрешат тому, где оно выиграет в процентном соотношении. Пока за идею назвать свои аэропорты именем Петра I высказались 54% воронежцев и 40% петербуржцев.
На втором месте по популярности в Воронеже имя космонавта Константина Феоктистова (27 030 голосов, 25%), на третьем - поэта Алексея Кольцова (20 956 голосов, 20%).
Напомним, голосование на сайте проекта «Великие имена России» стартовало 12 ноября. До 30 ноября любой житель региона может проголосовать за один из вариантов. Голосовать можно на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Имя-победитель объявят 5 декабря.