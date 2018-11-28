2018-11-28T14:59:06+03:00
Общество

Депутаты хотят продать воронежскую «Горэлектросеть» за 1,5 млрд. рублей

Не так давно компанию специально для продажи превратили в акционерное обществ
Виктор ЛЕВШАКОВ
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На 38-м заседании Воронежской городской Думы депутаты приняли условия продажи «Горэлектросети». Так, активы компании будут реализованы на конкурсе, стартовая цена составит 1,533 млрд рублей.

Победитель конкурса должен будет сохранить на предприятии 793 рабочих места, а также организовать переподготовку и повышение квалификации производственного персонала в сферах автоматизации технологических процессов и энергосбережения.

Напомним, не так давно « Горэлектросеть» превратили в акционерное общество. Единственный владелец, как и ранее, - администрация города. Уставный капитал общества - 3,1 млрд рублей. Гендиректором остался депутат Гордумы Руслан Кочетов. Цель акционирования - последующая продажа.

Летом этого года муниципальное предприятие вместе с «Воронежтеплосетью» набрало до 90% от всех долгов организаций, которые находятся в ведении городской администрации. Губернатор Александр Гусев поручил проработать вариант покупки акций областным правительством и пообещал не допустить «ситуации, когда по низкой цене пакет акций может уйти покупателю».

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