2018-11-28T15:58:10+03:00
Общество

К лету в Воронеже стоимость коммунальных услуг вырастет на 5%

Дополнительные средства необходимы для реконструкции систем теплоснабжения
Анна ПОПОЛИТОВА
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К лету в Воронеже стоимость коммунальных услуг вырастет на 5%К лету в Воронеже стоимость коммунальных услуг вырастет на 5%Фото: Анна ПОПОЛИТОВА
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В среду, 28 ноября, депутаты Воронежской городской Думы приняли решение о включении в план приватизации АО «Воронежская горэлектросеть». В связи с этим, с июля 2019 года ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги. Сумма в платежках за тепло и горячую воду может вырасти примерно на 5%, то есть на 60-400 рублей. Председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев отметил, что повышение тарифов коснется примерно четверти городских семей.

-Раньше дотирование теплосетей осуществлялось за счет муниципального бюджета. В год это было до 350 млн рублей. Если разделить эту сумму на каждого жителя города, то выходило до 3000 рублей в год. Напрямую жители этой траты не замечали. Но это замечала администрация. Ведь на эти деньги можно было построить одну, а то и две школы или три детских садика. А эти средства дотировались в одно предприятие с целью реанимировать его. И сегодня, приняв это решение, мы одобряем конкурс на то, чтобы теплосеть могла быть взята кем-то в концессию, - сказал Александр Сысоев.

Главным претендентом на получение пакета акций ВГЭС является ПАО «Квадра». Планируется, что благодаря передаче отдельных котельных, которые сейчас работают по высокому тарифу, частной компании, в дальнейшем цена на тепловые услуги будет снижена.

Решение о повышении тарифов принято на уровне Правительства Российской федерации. В Воронеже повышение должно было составить 4%, однако депутаты гордумы обратились к губернатору области с просьбой увеличить эту цифру до 5%. Это необходимо для модернизации и реконструкции объектов городской коммунальной инфраструктуры, объясняют депутаты.

Александр Сысоев подчеркнул также, что до 19 декабря планируется обсудить и принять меры по компенсации этих затрат семьям, чей доход не позволяет выдержать повышения цен. Общая сумма компенсаций составит около 100 млн рублей.

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