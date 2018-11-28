2018-11-28T14:27:56+03:00
Общество

Воронежцев учат ухаживать за людьми пожилого возраста с заболеваниями Паркинсона и Альцгеймера

В специальной «Школе» горожанам рассказывают, как действовать в разных ситуациях
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Фото департамента здравоохранения Воронежской области.Фото департамента здравоохранения Воронежской области.
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В Воронеже работает «Школа ухода» - это место, врачи БУЗ ВО «ВГКП №18» учат родственников и просто неравнодушных людей уходу за инвалидами и людьми пожилого возраста на дому. Об это сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

Эксперты рассказывают основы реабилитации при различных функциональных нарушениях. Медработники обучают людей профилактике осложнений, личной гигиене, правилам питания и кормления, методам дезинфекции.

Обучение проходит в течение четырех месяцев. Каждый месяц специалисты формируют группу из 13-15 человек, с которыми еженедельно проводят занятия. Хирурги, терапевты, неврологи и медицинские психологи объясняют, как ухаживать за лежачим больным. Врачи рассказывают о признаках и симптомах болезней Паркинсона и Альцгеймера, об инсульте, а также показывают, как правильно ухаживать за такими больными и оказывать им первую помощь.

Занятия в «Школе ухода» проходят по средам с сентября по декабрь в 11:00 по адресу г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 24/1. Записаться в «Школу» можно у заведующей отделением медицинской профилактики поликлиники №19 БУЗ ВО «ВГКП №18» Натальи Владимировны Махиновой по телефону (473)268-95-94.

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