Отключением отопления и горячей воды в Железнодорожном районе Воронежа заинтересовалась прокуратура

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-28T16:05:43+03:00

Могли ли коммунальщики быстрее устранить аварию или вообще ее не допустить, выясняет прокуратура. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Работники прокуратуры Воронежа начали проверку по факту отключения горячей воды и отопления в 69 многоэтажках Железнодорожного района и нескольких социальных объектах.

Напомним, днем 27 ноября жильцы домов по Ленинскому проспекту почувствовали, что трубы отопления стали холодными, и перестала течь горячая вода. Оказалось, что у дома № 160 по этой улице произошла утечка на магистральной трубе диаметров 530 миллиметров. На время ремонта сотрудники «Воронежтеплосети» вынуждены были отключить или ограничить эти блага цивилизации. Что в мороз, понятное дело, было крайне неприятно.

В «Воронежтеплосети» утверждают, что к девяти часам вечера неполадку устранили, и через час тепло и горячая вода вернулись в дома жителей Ленинского проспекта. Насколько быстро это сделали и в чем причина аварии, теперь будут выяснять в городской прокуратуре.