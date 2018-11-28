В Воронеже и области почти месяц ищут 32-летнего мужчину
Александр Китаев пропал в Новой Усмани 4 ноября
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В Воронеже и области почти месяц идут поиски 32-летнего Александра Китаева. Мужчина проживает в Новой Усмани, там его и видели в последний раз. В праздничный день 4 ноября он куда-то ушел и после не вернулся домой. Его судьба с тех пор не известна.
По данным поискового отряда "Лиза Алерт", приметы пропавшего таковы: рост 174 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые, зеленые глаза. Был одет в темного цвета куртку и брюки, черные ботинки и черную шапку. Если вы могли видеть Александра, сообщите об этом волонтерам по номеру, указанному под фото, или позвоните в службу 112.