2018-11-28T13:42:32+03:00
Общество

Воронежцы спасли черепаху, которую выбросили в холодный пруд в Центральном парке

Теперь о животном позаботятся специалисты
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Фото предоставлено Анастасией КатыровойФото предоставлено Анастасией Катыровой
Изменить размер текста:

На днях мы публиковали новость: в водоем Центрального парка кто-то выбросил красноухую черепаху. Животное плавало в ледяной воде и могло замерзнуть, так как привыкло к комнатной температуре. Многие остались безучастны к судьбе животного, но все же не все. 28 ноября компания воронежцев спасли черепашку.

Смелые горожане подготовились: взяли резиновые сапоги, сачек для бассейна и фонарь. Они ходили светили дно, пока чудом не увидели черепаху, к счастью, та была не далеко. Воронежцы перелезли через забор и достали животное.

- Многие писали, что бросить живое существо в мороз в искусственный каменный водоём, это нормально... Выживет... Когда мы ее достали, она уже не плавала, по словам специалистов, это чудо, что выжила. И самое поразительное, что это явно бывший домашний любимец, это большая молодая девочка, прекрасный представитель своего вида и ее размеры говорят, что о ней хорошо заботились, совершенно ручная. Так что же произошло? Что толкает людей на такую жесткость, бросить друга на мучительную смерть? - написала в социальных сетях Анастасия Катырова.

По словам девушки, черепаху согласились взять специалисты. Теперь животное обитает в привычных для себя условиях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заместитель Генерального прокурора России раскритиковал охрану школ Воронежской области
Под Воронежем оголодавшего грабителя заставили отдать колбасу
В Воронеже в ночной аварии ранены три человека
В Воронеже полиция ищет мотоциклиста, сбившего школьника
Воронеж опередил Санкт-Петербург в борьбе за имя Петра I для своего аэропорта
Депутаты хотят продать воронежскую «Горэлектросеть» за 1,5 млрд. рублей
К лету в Воронеже стоимость коммунальных услуг вырастет на 5%
«Ростелеком» в Воронежской области провел оптику в 25 тысяч домохозяйств
Воронежцев учат ухаживать за людьми пожилого возраста с заболеваниями Паркинсона и Альцгеймера
Отключением отопления и горячей воды в Железнодорожном районе Воронежа заинтересовалась прокуратура
В Воронеже и области почти месяц ищут 32-летнего мужчину
Пропавшего под Воронежем мужчину нашли мертвым: в его смерти разбирается СК
Воронежскую лыжероллерную трассу осветили фонари
После драки в воронежском кафе с ножевыми ранениями госпитализировали трех человек
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
В Воронеже неизвестные активисты пытаются отменить концерт Элджея