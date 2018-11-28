Воронежцы спасли черепаху, которую выбросили в холодный пруд в Центральном парке

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-28T13:42:32+03:00

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На днях мы публиковали новость: в водоем Центрального парка кто-то выбросил красноухую черепаху. Животное плавало в ледяной воде и могло замерзнуть, так как привыкло к комнатной температуре. Многие остались безучастны к судьбе животного, но все же не все. 28 ноября компания воронежцев спасли черепашку.

Смелые горожане подготовились: взяли резиновые сапоги, сачек для бассейна и фонарь. Они ходили светили дно, пока чудом не увидели черепаху, к счастью, та была не далеко. Воронежцы перелезли через забор и достали животное.

- Многие писали, что бросить живое существо в мороз в искусственный каменный водоём, это нормально... Выживет... Когда мы ее достали, она уже не плавала, по словам специалистов, это чудо, что выжила. И самое поразительное, что это явно бывший домашний любимец, это большая молодая девочка, прекрасный представитель своего вида и ее размеры говорят, что о ней хорошо заботились, совершенно ручная. Так что же произошло? Что толкает людей на такую жесткость, бросить друга на мучительную смерть? - написала в социальных сетях Анастасия Катырова.

По словам девушки, черепаху согласились взять специалисты. Теперь животное обитает в привычных для себя условиях.