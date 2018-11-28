Пропавшего под Воронежем мужчину нашли мертвым: в его смерти разбирается СК

СЕГОДНЯ 13:24 2018-11-28T13:24:49+03:00

О судьбе Алексея Беляева ничего не было известно около недели

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Алесея Беляева из Нововоронеежа, который пропал ровно неделю назад, 21 ноября, отправившись утром на работу, нашли мертвым. О печальном итоге этих поисков сообщили поисковики из добровольческого отряда "Воронежец".

Тело пропавшего уже опознали: на данный момент уже точно понятно, что это он. Теперь в случившемся будут разбираться следователи. Подробности пока не разглашаются, это может помешать расследованию. По предварительным данным от нашего источника, в СК возбудили уголовное дело.