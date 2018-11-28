2018-11-28T13:18:52+03:00
Происшествия

После драки в воронежском кафе с ножевыми ранениями госпитализировали трех человек

Всех их ранил один и тот же обидчик
Олег ИВАНОВ
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Обезумевший мужчина пырнул ножом в грудь трех оппонентовОбезумевший мужчина пырнул ножом в грудь трех оппонентовФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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27 ноября в приемное отделение одного из медучреждений Воронежа были доставлены трое горожан с проникающими ножевыми ранениями. Медики сразу же вызвали полицию. Выяснилось, что в кафе на улице Бульвар Победы выпивали четверо молодых людей.

Но разговор не задался: между мужчинами началась перепалка, быстро переросшая в драку. Один из парней достал нож и начал бить им своих оппонентов одного за другим.

Полицейские опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Вскоре удалось задержать 34-летнего местного жителя. Он ранее был судим за имущественные преступления. В отделе полиции мужчина признал вину.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

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