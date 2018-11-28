Воронежскую лыжероллерную трассу осветили фонари

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-28T13:23:19+03:00

Теперь на ней можно тренироваться круглые сутки

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Недавно построенная лыжероллерная трасса спортивной школы № 12 на улице Херсонской, 27 теперь освещается в темное время суток. Рабочие завершили монтаж и подключили современные светильники. Это позволит спортсменам тренироваться не только в течение короткого зимнего светового дня, но и вечерами, и даже – ночью.

- До выпадения снега трасса успешно протестирована юными лыжниками на роликах, - рассказали в управе Ленинском районе. - Весной развитие территории спортшколы продолжится. Здесь разместятся спортивные площадки с тренажерами, поле для игры в мини-футбол.