2018-11-28T12:53:19+03:00
Общество

В Воронеже неизвестные активисты пытаются отменить концерт Элджея

Подобный прецедент уже происходил в Якутии
Олег ИВАНОВ
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5 января 2019 года популярный хип-хоп исполнитель Элджей планирует выступить в Воронеже. Вы наверняка видели клипы на его песни «Гости из будущего», «360» или например «Минимал». Известность пришла к певцу во многом благодаря песне «Розовое вино», которая была записана вместе с другим артистом Федуком.

Но творчество хип-хоп исполнителя нравится далеко не всем. Так активисты воронежского паблика в соцсетях «Защита прав семей» призывают отменить концерт. Они считают, что Элджей «пропагандирует в песнях наркоманию и самоубийства». Активисты призывают горожан писать обращения с требованиями отмены выступления в прокуратуру, МВД и партию «Единая Россия».

Один из основных аргументов активистов состоит в том, что большая часть аудитории певца - восприимчивые ко всему подростки. Действительно на афише стоит ограничение (16+). Однако помогут ли такие запреты воспитанию подрастающего поколения? Ведь те же треки можно свободно услышать не только в интернете, но и на большинстве музыкальных телеканалов. Даже «Вечерний Ургант» и тот приглашал к себе Элджея.

Да и сама группа выглядит крайне подозрительно: в ней всего 30 участников. Первая запись появилась 25 ноября, а уже 26-го ее создатели выдвинули требования по отмене концерта. Быть может, на это не стоило бы и вовсе обращать внимания, если бы не прецедент, случившийся в Якутии. Там после многочисленных угроз, в том числе и самому артисту, концерт все-таки пришлось отменить.

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