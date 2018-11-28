Во время ремонта в воронежской больнице нашли колонию летучих мышей

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-28T12:31:48+03:00

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На днях в одном из зданий воронежской больницы на улице 45-й Стрелковой Дивизии проводили ремонт и обнаружили под подоконниками целую колонию летучих мышей. Только вдумайтесь: речь идет примерно о 400 особях. Все они каким-то образом уместились в полости под окнами. Об этом сообщили в Центре реабилитации диких животных «Финист».

- Не думала, что мы в Воронеже столкнемся с таким количеством летучих мышей, - признается Елена Шерстяных, специалист по летучим мышам. - Но каждый год в разных городах мелькают новости, что во время ремонта находят летучих мышей. К сожалению, животных чаще всего забивают в ящики и выкидывают. Хорошо, что в данном случае обратились к нам.

Переезд, к сожалению, пережили не все летучие мыши. 244 рыжие вечерницы сейчас зимуют в воронежском центре. Еще 183 особи погибли. Вполне вероятно, что часть животных все-таки отправится в другие города, где занимаются летучими мышами. Специальный холодильник, в котором воронежским мышам было бы удобно провести ближайшие три месяца, уже нашли. Но пока остается вопрос с кормом.

Интересно, что когда летучие мыши впадают в спячку, то они практически не приносят беспокойства: животные забиваются на зимовку в различные щели, и все процессы жизнедеятельности у них прекращаются.