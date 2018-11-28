В воронежском переулке Поворотный завершается реконструкция нагорной лестницы

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-28T12:03:45+03:00

Это однин из четырех объектов, восстановленных в этом году

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В Ленинском районе на переулке Поворотном завершается реконструкция нагорной лестницы. Осталось установить металлические перила. Реконструкция стала возможна благодаря финансовой помощи депутатов гордумы и спонсора, в качестве которого выступила компания «Аксиома».

Сотрудники управы проинспектировали ход работ на этой и других лестницах частного сектора, который изобилует спусками и подъемами.

Всего на территории района 25 нагорных лестниц, восемь из которых требуют ремонта. В прошлом году силами управы района в рамках реализации общественно полезных инициатив провели реконструкцию трех лестниц: на улицах Дзотова, Успенского и Челюскинцев.

В 2018 году провели работы по строительству и реконструкции четырех нагорных лестниц, расположенных на улицах Крылова, на переулке Поворотный, улице Челюскинцев и Крупской). Причем на ул. Крылова появилась совершенно новая лестница.