В Воронеже сын обнаружил отца, повешенным в гараже

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-28T11:54:07+03:00

Повреждений, которые говорили бы о криминальном характере смерти, нет

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59-летнего жителя Воронежа обнаружили повешенным в его собственном гараже. Мужчина жил в частном доме в переулке Таловском Левобережного района. Как сообщили 28 ноября в пресс-службе регионального СУ СК РФ, уже бездыханное тело воронежца обнаружил его сын.

Судебно-медицинская экспертизу поможет установить причину смерти. Однако уже сейчас можно сказать, что во время осмотра тела не было обнаружено каких-либо повреждений, которые говорили бы о криминальном характере смерти. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия: опрашивают родственников и знакомых мужчины.