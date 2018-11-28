2018-11-28T11:40:10+03:00
Общество

Воронежцы обсудили концепцию благоустройства проспекта Революции

Мэр Вадим Кстенин заверил горожан, что все решения относительно облика улицы будут приниматься на основании их мнения
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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В Доме архитектора прошло общественное обсуждение концепции благоустройства проспекта Революции, в котором принял участие глава Воронежа Вадим Кстенин. Мэр отметил, что все решения, относительно облика главной улицы города будут приниматься исключительно на основании мнения воронежцев.

-Наш город - миллионник, вошедший в шестерку самых привлекательных для туристов городов России, - сказал Вадим Кстенин. -И этому статусу надо соответствовать. Недопустимо, чтобы проспект Революции выглядел так, как сегодня: все эти висящие провода, устаревшие архитектурные формы требуют замены, - отметил Вадим Юрьевич.

Пришедших на обсуждение воронежцев интересовал широкий круг вопросов: проблемы парковок, предусмотрены ли в концепции велодорожки. Звучали также вопросы озеленения и судьбы подземного пешеходного перехода у ЮВЖД.

Вадим Кстенин сообщил, что в скором будущем переход будет оборудован электрическим подъемником. Вместе с тем он отметил, что подземные переходы «вчерашний день» в архитектуре.

- Да, был период, когда повсеместно строились подземные переходы, думаю, что это в прошлом. Сегодня есть иные, более современные способы оборудовать пешеходный переход, - отметил Вадим Кстенин.

Глава города признал, что в свое время был допущен ряд ошибок в развитии города. Например, сейчас приходится решать вопросы, связанные с высоким уровнем автомобилизации воронежцев.

По итогам обсуждения мэр поручил руководству строительного блока учесть высказанные замечания и пожелания в ходе дальнейшей проработки концепции.

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