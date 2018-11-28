Стилист Александр Рогов приодел воронежского визажиста

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-28T13:06:39+03:00

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27 ноября в родном Воронеже побывал с проектом преображения известный стилист и телеведущий Александр Рогов. На встрече с ним не было свободных мест, в итоге половина зрителей сконцентрировалась в конце зала с бокалами шампанского. Вышло это боком: гул на галерке стоял такой, что порой стилиста было плохо слышно даже в микрофон. Он неоднократно просил присутствующих вести себя потише.

- Неприлично так бубнить на галерке. Все, кто говорит, выйдете вон, когда люди платят денежки, они слушают, а тут всех пригласили бесплатно, - полушутя заметил Александр. - Я приехал в Воронеж, чтобы поцеловать родную землю. Если бы мне кто-то сказал 20 лет назад, что я соберу здесь такой зал, я бы не поверил. Все, что сейчас происходит в моей жизни, давно вышло за рамки, все проекты, которые я делаю, бренды, которые вошли в мою жизнь, - это за гранью фантастики! Я приехал, чтобы преобразить победителя нашего конкурса. В других городах побеждали девочки, но Воронеж - необычный город, здесь победил мальчик!

«Переодевание» от Рогова выиграл 26-летний визажист.

Александр Рогов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Александр Рогов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Олег и сам приколькно одевается. Мне нравится его стиль. Его пришлось даже попросить прийти на съемку попроще, - признался стилист. - Преображение - это не всегда что-то радикальное, это просто качественный стиль. Я сказал Олегу: «Можно я тебя одену так, как бы сам оделся?». Он ответил, что об этом и мечтал. Что мы выбрали? Не говорите, что здесь нет моды. Брюки в клетку и джемперочек с горлом купить несложно даже в Воронеже. Кстати, объемный серый свитер всем рекомендую. Горловину небрежно «скукожить», чтобы оно не было слишком правильным, немного подтянуть рукава. Такой свитер супербазовый, его можно использовать с чем угодно. Еще я обожаю клетку, поэтому для Олега выбрал брюки с защипами, чуть зауженные, их снизу небрежно подкрутили. А еще мы дарим ему базовый тренчкот. Получилось супер. Еще мы немного изменили Олегу прическу, я лично помогал делать укладку. Можешь всем говорить: «Меня Рогов стилизовал!».

Олег в стиле Рогова.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Визажист был счастлив.

- Я рад, что познакомился со своим кумиром лично. Был знаком заочно в Инстаграм, Александр всегда приходил на помощь советом, - сообщил Олег.

- Да, я реально общаюсь с людьми в Инстаграме. Мне часто пишут какую-то фигню, тогда я не реагирую. Но когда задают адекватные вопросы, я всегда отвечаю, - ответил стилист.

Какие советы дал Александр Рогов воронежским модницам, читайте в ближайшее время на нашем сайте.

Александр Рогов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ