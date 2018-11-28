Схему дорожного движения Воронежа до 2032 года разработают примерно за 28 миллионов рублей
Займется работой профильный НИИ
Исследователи выяснят, как изменится дорожное движение в Воронеже за десять летФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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ФАУ «РОСДОРНИИ» должно разработать комплексную схему дорожного движения Воронежа до 2032 года. Данный научно-исследовательский институт специализируется на разработке и научном сопровождении федеральных целевых и региональных программ, направленных на развитие автомобильных дорог. Свою работу в НИИ оценили в 28,42 млн рублей.
Отметим, что в Воронеже с 2006 года работает филиал ФГУП «РОСДОРНИИ» - базовый региональный центр дорожной науки.