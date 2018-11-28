В Воронеже девушка с разбитым сердцем украла ферму для майнинга криптовалюты

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-28T10:38:11+03:00

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27-летний воронежец в своей квартире на улице Владимира Невского обустроил ферму. Конечно, не ту, где слышны похрюкивания пятачков. Речь идет о модной в последнее время ферме для майнинга криптовалюты. Да-да, это те самые виртуальные деньги из ничего.

Однако молодого человека ждал крах, но вовсе не потому, что курс Bitcoin все стремительнее падает. Нет, он просчитался гораздо крупнее. Воронежец разбил сердце 21-летней жительнице Каменского района.

Доподлинно не известно, что стало причиной ссоры, но девушке пришлось поспешно уехать из квартиры возлюбленного. Она так спешила, что даже забыла вернуть ключи от входной двери, чем потом и воспользовалась. Девушка, вероятно, в качестве моральной компенсации решила забрать восемь игровых видеокарт для майнинга криптовалюты. Их стоимость - примерно 200 тысяч рублей.

- В отдел полиции, она дала признательные показания. Похищенное имущество изъято. Избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.