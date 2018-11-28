2018-11-28T10:21:41+03:00
Общество

Реконструкция проспекта Революции в Воронеже может составить около 150 миллионов рублей

Облагородить главную улицу города планируется к 2020 году
Олег ИВАНОВ
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Предположительно новый проспект будет выглядеть такПредположительно новый проспект будет выглядеть так
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Стоимость работ по реконструкции проспекта Революции может составить около 150 миллионов рублей. Однако это лишь предварительные подсчеты. Об этом 27 ноября во время общественных обсуждений концепции благоустройства сообщил глава города Вадим Кстенин. Пока не известно, как будет финансироваться проект и сколько частных инвестиций удастся привлечь.

Напомним, к 2020 году главная улица города должна преобразиться. По задумке администрации Воронежа, на проспекте необходимо сделать новую систему ливневых стоков, поставить побольше симпатичных скамеек, высадить молодые деревья, заменить освещение и установить тут новую систему видеонаблюдения.

На обсуждении помимо велодорожек, проводов и внешнего вида зданий был поднят вопрос и о будущем транспортной инфраструктуры. Мы уже сообщали о том, что проспект Революции будет сужен для автомобилистов до двух полос в одну сторону и соответственно двух в другую. А что же с остановками общественного транспорта? Скорее всего их «вынесут» на так называемое «антикарманы». Вполне вероятно, что несколько остановок и вовсе объединят.

Ожидается, что вместо старых деревьев будут высажены клены Армстронг и Глобозум. А вот с освещением будущей красоты остаются вопросы: есть вариант оставить нынешние фонари и реставрировать их, другой вариант - просто купить новые. Пока какое-либо окончательное решение не принято.

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