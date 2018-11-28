2018-11-28T10:00:50+03:00
Общество

Под Воронежем, неподалеку от дворца Ольденбургских, нашли повешенного парня

К сожалению, чем-либо помочь ему уже было невозможно
Виктор ЛЕВШАКОВ
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24 ноября на склоне, неподалеку от дворцового комплекса Ольденбургских, что расположен в Рамони, местные жители обнаружили повешенным молодого человека. Парню было всего 20 лет.

В региональном СУ СК России «КП-Воронеж» подтвердили, что по данному факту проводится проверка. Вскрытие показало, что причина смерти - асфиксия, проще говоря удушье. При осмотре на теле видимых внешне повреждений не было обнаружено. Сейчас опрашиваются родственники и близкие юноши.

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