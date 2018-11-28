2018-11-28T09:38:10+03:00
Общество

При выборе нового имени аэропорту воронежцы ставят Феоктистова выше Кольцова

Однако на первом месте по-прежнему Петр I
Олег ИВАНОВ
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В Воронеже продолжается голосование за имя для аэропорта Чертовицкое. В тройке лидеров - космонавт Константин Феоктистов, поэт Алексей Кольцов и император Петр Великий. Представители воронежского аэропорта высказывались в пользу Петра I. Явные плюсы - узнаваемость личности среди всех жителей страны и благозвучие для иностранного уха. Голосовать можно на сайте проекта.

Вместе с социологической службой «Ваше мнение!» мы решили провести альтернативное голосование среди жителей Воронежа. При этом на выбор горожанам предоставили не только три имени, а все десять, что были изначально.

Однако и в данном случае Петр Великий набрал наивысший результат - 16,5%. Константин Феоктистов - получил поддержку 11,5% респондентов. А вот Алексей Кольцов, который также попал в официальную тройку лидеров в нашем альтернативном голосовании разделил третье место с Сергеем Мосиным.

Маршак, Бунин, Крамской и Платонов , как выяснилось по нашим подсчетам, не так уж сильно отстают по популярности от лидеров - они набрали от 7% до 9% голосов. А вот варианты с Митрофаном Пятницким и Василием Докучаевым, видимо, понравились немногим (3,5% и 3% соответственно).

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