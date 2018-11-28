В Воронеже впервые пройдет Кубок по парашютному спорту в аэротрубе

СЕГОДНЯ 08:46 2018-11-28T08:47:52+03:00

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С 21 по 23 декабря лучшие воронежские спортсмены-парашютисты и участники из других областей будут бороться за Кубок Воронежской области по парашютному спорту в аэротрубе.

В Воронеже соревнования пройдут в двух видах: интер-класс и открытый класс. Аэротрубные дисциплины получили официальное признание недавно, но их популярность стремительно набирает обороты.

В аэротрубе воздух движется вертикально вверх, что позволяет имитировать свободное падение при парашютном прыжке. Потому их часто используются как в развлекательных целях, так и для тренировок спортсменов и военных.

Соревнования будут организованы Воронежской региональной общественной организацией «Федерация парашютного спорта» при поддержке департамента физической культуры и спорта Воронежской области. Мероприятие пройдет на базе аэротрубы «Like Fly» (территория парка «Шишки»).