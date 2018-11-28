В Воронеже отправили на испытания первый летный образец самолета Ил-112В

СЕГОДНЯ 08:22 2018-11-28T08:27:10+03:00

Он предназначен для транспортировки грузов и воздушного десантирования

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27 ноября на воронежском авиастроительном предприятии ПАО «ВАСО», которое входит в Дивизион транспортной авиации «ОАК», прошла процедура передачи первого летного образца Ил-112В на летно-испытательную станцию.

Теперь специалистам ПАО «Ил» необходимо провести комплекс аэродромных отработок перспективного легкого военно-транспортного самолета - говоря проще, протестировать воздушное судно. По итогам будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.

Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а разнообразных грузов. В перспективе эта модель заменит Ан-26, который по транспортной эффективности превосходит в два раза. Кроме того, Ил-112В должен составить конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.