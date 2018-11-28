СЕГОДНЯ 07:06 2018-11-28T07:08:14+03:00

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В Воронеже жителям Железнодорожного района в дома вернули тепло и горячую воду. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, последствия коммунальной аварии удалось завершить около десяти часов вечера 27 ноября.

Горожан предупредили, что отопление уже пустили в трубы, но для прогрева батарей необходимо время. Поэтому трубы какое-то время могут еще оставаться холодными.

Напомним, утечка случилась на магистральной трубе тепловой сети диаметров 530 миллиметров у дома № 160 по Ленинскому проспекту. Из-за этого ЧП лишились полностью или частично горячей воды и отопления около 70 жилых домов и несколько социальных объектов, в частности, образовательные учреждения.