Воронежцы показали, как обвешивают покупателей в местном ларьке
Воронежцы показали, как обманывают покупателей в местном ларьке. Горожанин сфотографировал весы, на которых с помощью лески закрепили два грузила в баночках. Снимок пользователь выложил в популярную группу в соцсети во вторник, 27 ноября.
- Вот такую систему «обвеса» народа увидел сегодня, - подписал фото автор.
В комментариях местные жители возмутились таким поведением продавцов и решили, что без своих весов в магазины ходить нельзя.
- Супер механизм. Ноги за такое ломать, - написали горожане.
Примечательно, что рядом с весами скромно расположился пакетик с надписью: «Русь». Пользователи Сети назвали его символичным.
А вас когда-нибудь обвешивали в магазине?