2018-11-28T06:46:25+03:00
Общество

Воронежцы показали, как обвешивают покупателей в местном ларьке

Горожан обманывают, закрепляя на весы леску с грузилами
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Воронежцы показали, как обманывают покупателей в местном ларьке. Горожанин сфотографировал весы, на которых с помощью лески закрепили два грузила в баночках. Снимок пользователь выложил в популярную группу в соцсети во вторник, 27 ноября.

- Вот такую систему «обвеса» народа увидел сегодня, - подписал фото автор.

В комментариях местные жители возмутились таким поведением продавцов и решили, что без своих весов в магазины ходить нельзя.

- Супер механизм. Ноги за такое ломать, - написали горожане.

Примечательно, что рядом с весами скромно расположился пакетик с надписью: «Русь». Пользователи Сети назвали его символичным.

А вас когда-нибудь обвешивали в магазине?

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