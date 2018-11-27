2018-11-27T22:07:14+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» вырвал победу на выезде у самарского ЦСК ВВС

Крылья «летчикам» «ураганные» обломали во втором периоде
Юрий КОЗЛОВ
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Победу "ураганные" добыли в упорнейшей борьбе.Победу "ураганные" добыли в упорнейшей борьбе.Фото: с сайта ХК «Буран»
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Самым веселым для зрителей был первый период этой встречи. На 11 минуте Александр Петунин открыл счет, но почти тут же Валентин Разумняк забросил ответную шайбу – 1:1. Чуть больше, чем через минуту однофамилец главной финансистки страны Булат Набиуллин вывел хозяев вперед. «Буран» не отставал. На 17 минуте Владислав Казаманов установил окончательный счет первой 20-минутки – 2:2.

Едва успел стартовать второй период, как Руслан Хасаншин забросил третью шайбу «Бурана». На 23 минуте Ринат Шафигуллин снова сделали счет равным – 3:3, а тренерский штаб «ураганных» решил поменять не выручавшего в этом матче вратаря Георгия Кузнецова на Александра Хомутова. В принципе помогло!

На 29 минуте Максим Сергеев заставил сетку ворот самарцев затрепыхаться – 4:3, на 35-й Алексей Шантыка поставил точку в розыгрыше большинства – 5:3. Хомутова все-таки удалось «распечатать». На 38 минуте отличился Максим Кутявин – 5:4. Но большего хозяевам льда добиться не удалось.

«Буран» выиграл второй матч подряд на выезде, набрал 26 очков и переместился на 20 место. До зоны плей-офф, то есть до 16-й строчки турнирной таблицы «ураганных» теперь отделяет всего три очка.

Правда, следующий матч у «Бурана» суперсложный. 29 ноября «ураганные» в Тольятти встретятся с Ладой, лидирующей в ВХЛ с 47 очками в активе. Игра начнется в 18.00.

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