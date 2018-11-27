2018-11-27T20:03:05+03:00
Общество

"Городские парковки" показали воронежцам результат уборки снега

Концессионер опубликовал фотографии
Юлия ТЕРНОВА
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Фото "Городских парковок"Фото "Городских парковок"
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"Комсомолка" писала, что воронежцы возмутились уборкой платных парковок. У многих возник вопрос, кто должен следить за их чистотой - воронежская администрация или концессионер. Как оказалось, заявку при необходимости вывоза снега должнен подавать как раз последний - ООО "Городские парковки", а затем оплачивать работы, выполнение которых возложили на комбинаты благоустройства Ленинского и Центрального района.

ООО выслало фотографии с расчищенными парковочными местами, чтобы отчитаться перед горожанами.

- Первый снег, выпавший в Воронеже в воскресенье, 25 ноября, убрали с парковочных мест в понедельник, во вторник была отправлена и выполнена вторая заявка на уборку улиц, - сообщает пресс-служба концессионера.

Фото "Городских парковок"

Фото "Городских парковок"

Фото "Городских парковок"

Фото "Городских парковок"

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