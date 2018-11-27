2018-11-27T19:29:47+03:00
Общество

Спасатели информируют о толщине льда на вдохранилище в Воронеже

Спойлер: выходить опасно
Юлия ТЕРНОВА
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Чтобы у воронежцев не было мысли испытать на прочность лед водохранилища, спасатели сообщают о толщине покрова в разных областях "воронежского моря". Выходить на лед еще крайне опасно.

В районе Северного моста сейчас плещется вода, то же самое - под Чернавским мостом. Около "Алых парусов" покров достиг толищины от 5 до 11 см, под Вогрэсовским мостом толщина варьируется от 11 сантиметров до участков, свободных ото льда. У Адмиралтейской площади ледостав еще не произошел.

Спасатели напоминают, что промоины обычно обывают у опор ЛЭП, напротив ТЭЦ, у всех мостов в районе опор.

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