2018-11-27T19:14:17+03:00
Общество

Подземный переход у ЮВЖД в Воронеже собираются снабдить подъемником

Вадим Кстенин сообщил об этом на общественных слушаниях
Юлия ТЕРНОВА
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Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал оборудовать подземный переход у здания ЮВЖД электрическим подъемником, который смогут воспользоваться граждане, испытывающие трудности с самостоятельным перемещением, и родители с детскими колясками. Источником финансирования послужит городской бюджет, а появиться лифт должен к лету. Такое обещание глава города дал сегодня, 27 ноября, на слушаниях, посвященный грядущему обновлению проспекта Революции.

Поводом для нововведения стало обращение в городскую администрацию многодетной матери. Женщина пожаловалась, что спускаться по крутым ступенькам с коляской - тот еще опасный аттракцион.

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