2018-11-27T18:55:19+03:00
Происшествия

Воронежские заправки грабила группа школьников

Всем грозит до десяти лет тюрьмы - так хорошо погуляли
Юлия ТЕРНОВА
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Накануне в Воронеже полицейские задрежали четверых тинейджеров, которые ограбили за ночь две заправки. Между двенадцатью и двумя часами ночи дежурному поступило два звонка с разных АЗС в Советском районе. В первый раз один из сотрудников жаловался, что группа парней ворвалась в магазин и унесла с собой какие-то продукты из торгового зала. Во второй раз обращение уже касалось кражи алкоголя.

- Ориентировка с приметами подозреваемых была незамедлительно передана всем нарядам, несущим службу на территории Советского района. Уже через несколько минут злоумышленники были задержаны недалеко от места происшествия. В отделе полиции задержанные дали признательные показания, - сообщают в пресс-службе регионального управления полиции.

Всем молодым людям оказалось от 16 до 18 лет. Их будут судить по статье 162 УК РФ "Грабеж". Поскольку они действовали организованной группой, каждому грозит до десяти лет тюрьмы.

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