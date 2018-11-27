В Воронеже уже завтра могут исчезнуть автобусы-гармошки

СЕГОДНЯ 18:32 2018-11-27T18:35:43+03:00

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Собственный источник сообщил "Комсомольской правде", что уже завтра, 28 ноября, с улиц Воронежа исчезнут три самых вместительных городских автобуса - автобусы-гармошки маршрутов 90 и 64, принадлежащие транспортной компании "Автолайн +". Их передадут в автопарк Ярославля. По словам активистов организации "Город и транспорт", эту информацию косвенно может подтвердить то, что эти конкретные маршрутки больше не отслеживаются в Воронеже по система Глонасс.

Отметим, что уменьшение числа автобусов большой вместимости - проблема для города-миллионника. Такой транспорт просто более комфортный - во-первых. Во-вторых, "ГАЗели" и похожие на них транспортные средства малоприменимы для граждан на инвалидных колясках. Введение в центре платных парковок - еще одна проблема. Чтобы компенсировать трудности с передвижением на личном автомобиле для горожан, необходимо развивать общественный транспорт.

Напомним, что автобусы-гармошки появились у нас весной 2016 года. Это событие анонсировали как часть программы обновления транспорта.