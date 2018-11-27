В Воронежской области срок предоставления регионального маткапитала продлили ещё на три года

СЕГОДНЯ 18:02 2018-11-27T18:02:18+03:00

Мера социальной поддержки будет действовать по 31 декабря 2021 года, благодаря единогласному решению региональных парламентариев, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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Кроме того, в ходе 37-го заседания Воронежской областной Думы было продлено действие ещё ряда компенсаций.

Так, для людей, страдающих почечной недостаточностью, была сохранена ежемесячная компенсация проезда к месту проведения гемодиализа.

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