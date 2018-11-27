В Воронежской области срок предоставления регионального маткапитала продлили ещё на три года
Мера социальной поддержки будет действовать по 31 декабря 2021 года, благодаря единогласному решению региональных парламентариев, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Кроме того, в ходе 37-го заседания Воронежской областной Думы было продлено действие ещё ряда компенсаций.
Так, для людей, страдающих почечной недостаточностью, была сохранена ежемесячная компенсация проезда к месту проведения гемодиализа.