Жители Воронежской области в этом году взяли в полтора раза больше кредитов, чем в прошлом

СЕГОДНЯ 17:50 2018-11-27T17:50:52+03:00

В ЦБ сравнивали данные за девять месяцев 2017 и 2018 года

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С начала года и до начала октября банки Воронежской области выдали жителям региона кредитов на общую сумму 108,5 миллиарда рублей. Если сравнить эти данные с тем же периодом прошлого года, то окажется, что за девять месяцев 2018 года банки выдали в полтора раза больше кредитных средств.

- В общей сумме кредитов, предоставленных населению, потребительские нужды составили 82,8 миллиарда рублей, ипотечные жилищные кредиты – 25,7 миллиарда рублей. К началу октября текущего года совокупная задолженность физических лиц составила 176 млрд рублей, что на 18% больше, чем год назад, - заключили в пресс-службе местного отделения ЦБ России.