2018-11-27T17:36:23+03:00
Недвижимость

Мэрия Воронежа вновь указала на отвественность концессионера за очистку платных парковок от снега

Белгородская компания обязана контролировать своевременность уборки и финансировать эти работы
Юлия ТЕРНОВА
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После того, как выпал первый снег, воронежцы законно возмутились тем, что его не спешили убирать с территории платных парковок. Снег мешает заезду и закрывает разметку - не слишком-то удобно, учитывая, что за парковочное место приходится платить. Жалобы дошли до городских властей, и на понедельничной планерке в мэрии Воронеже уководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов сообщил, что поддержание чистоты - обязанность концессионера, белгородской компании ООО "Городские парковки". Руководитель компании в свою очередь отчитался о том, что заключил договора подряда с комбинатами благоустройства Ленинского и Центрального районов.

Надо отметить, людям абсолютно все равно, кто будет выполнять оплачиваемую ими услугу. Между тем, в мэрии продолжают разъяснять механизм взаимодейтсвия с концессионером. По данным горадминистрации, следить за порядком очистки мест от снега должно белгородское ООО. Оно должно своевременно подавать заявку комбинатам. Оплачивать работы будет оно же.

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