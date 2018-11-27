В Воронеже на 1,5 недели могут отключиться федеральные телеканалы

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-27T17:49:41+03:00

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В Воронежском ОРТПЦ (областном радиотелевизионном передающем центре) предупредили: с 28 ноября по 7 декабря могут быть перебои с вещанием. Они связаны с окончанием монтажа подсветки на телебашне.

Для тех, у кого телевизоры работают через антенну, с 9.30 до 17.00 могут отключаться практически все федеральные каналы: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», «Россия 24», ТВЦ, «ЧЕ», «Домашний», НТВ, «Россия-К», «Петербург – 5 канал», ТВ3, «Звезда», Ю ТВ. Те, кто смотрят кабельное и спутниковое телевидение, могут не беспокоиться. Их отключение не коснется. Кроме Воронежа, проблемы с телевещанием могут возникнуть и в населенных пунктах области в диаметре 40 километров от телевышки.

В ОРТПЦ уточнили, что отключение может длиться не более пяти рабочих дней, исключая выходные, когда перебоев с телевещанием не будет. Хотя до 7 декабря таких дней восемь. Дело в том, что эти даты взяли с запасом. Чтобы в случае непогоды была возможность работы по подсветке временно отложить.

Более подробную информацию об отключениях можно посмотреть на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Кратковременные отключения трансляции», а также по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).