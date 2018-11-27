2018-11-27T16:56:09+03:00
Происшествия

В Воронеже пропала пенсионерка, которую не стали госпитализировать в "Электронику"

Женщина, страдающая аритмией и диабетом, уже две ночи провела вне дома
Юлия ТЕРНОВА
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Ориентировка отряда "Воронежец"Ориентировка отряда "Воронежец"
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В Воронеже ищут 66-летнюю Зинаиду Копытину. Поздним вечером в воскресенье, 25 ноября, у нее возник повод обратиться в больницу "Электроника". Женщина пришла в приемное отделение. Врачи не нашли повода для госпитализации и отпустили пенсионерку домой около одиннадцати часов. Однако дома она так и не появилась. Пенсионерка уже два дня отсутствует, никто не знает, где она сейчас.

По данным поискового отряда "Воронежец", приметы Зинаиды Васильевны таковы: рост 157 сантиметров, вес 75 килограмм. Женщина горбится, что можно считать ее особой приметой.

Пенсионерка страдает аритмией и сахарным диабетом, поэтому ее необходимо как можно скорее найти. Если вы могли видеть ее, звоните волонтерам, чей номер указан под фото, или воспользуйтесь экстренным номером 112.

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